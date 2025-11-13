"Криминальный теракт" около Модиина. Предъявлено обвинение соучастнику убийства Сергея Мататова

Госпрокуратура Израиля подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против 20-летнего Мухаммада Шхадэ из Нацерета по делу об убийстве Сергея Мататова на шоссе 443 15 октября 2025 года.

Мухаммаду Шхадэ вменяются преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное вместе с сообщником, попытка убийства, незаконное хранение и перевозка оружия и боеприпасов, умышленное создание опасности для людей на дороге, воспрепятствование правосудию и другие преступления. Соучастник Шхадэ, Нух аль-Ассам, был застрелен бойцами ЦАХАЛа, прибывшими на место происшествия и решившими, что речь идет о теракте.

Согласно обвинительному заключению, Шхадэ и аль-Ассам спланировали убийство жителей Лода Фаузи Абу-Катифана и его племянника Мухаммада. Для реализации плана они вооружились автоматом М-16, пистолетом и боеприпасами, подготовили мотоцикл с поддельным номерным знаком, спрятали на нем три бутылки с бензином. На мотоцикл был установлен синий "маячок", напоминающий полицейский, а сами преступники надели похожую на форму сил правопорядка одежду – оливковые брюки, темные куртки с отражателями и черные шлемы. 15 октября днем на шоссе 443, около Модиина, они устроили засаду, поджидая джип Jeep Rubicon с "целями". Когда автомобиль появился, аль-Ассам открыл огонь из автомата по лобовому стеклу, ранив находившихся внутри. Одна пуля попала в машину, ехавшую по встречной полосе. Затем мотоцикл преследовал джип, и стрелок выпустил еще несколько пуль из пистолета и из автомата.

В районе развязки Мево-Модиин джип заглох, и Абу-Катифан с племянником, истекая кровью, попытались спастись бегством. Аль-Ассам побежал за ними с оружием в руках, продолжая стрелять, тогда как Шхадэ ждал его на мотоцикле. В этот момент по 443-й дороге ехал Сергей Мататов. Заметив происходящее, он остановил машину. Пробегавший мимо Фаузи крикнул: "По нам стреляют, террористы, террористы". Мататов вышел из автомобиля и присел, укрываясь за ним. Фаузи продолжил убегать, а аль-Ассам преследовал его и стрелял, намереваясь убить. Две пули, выпущенные из автомата в направлении Фаузи, попали в Сергея Мататова, ранения оказались смертельными. После этого стрелок продолжил стрелять, но через несколько секунд прекратил стрельбу и побежал к мотоциклу, где его ждал Шхадэ, чтобы скрыться.

На звуки стрельбы к месту происшествия прибыли бойцы элитного подразделения ЦАХАЛа, решившие, что на шоссе совершен теракт. Они открыли огонь по мотоциклу, смертельно ранив аль-Ассама; Шхадэ также получил ранение, но сумел доехать до Модиина. Во время преследования он ехал по городу с большой скоростью, против движения, проезжал перекрестки на красный сигнал светофора и игнорировал призывы полиции остановиться, пока не был задержан силами безопасности.

По оценке прокуратуры, действия обвиняемого и его сообщника по сути являются "классическим криминальным терактом".

Сергей Мататов был инженером-проектировщиком, работал в компании "Кен а-Тор", 15 октября он ехал на работу в район Модиина. Длительное время он служил в резерве. СМИ писали, что он попытаться остановить преступников, сочтя их террористами.