Водитель распылил газовый баллончик из-за конфликта на дороге, пострадал младенец

Из-за дорожного конфликта на шоссе 375 один из водителей распылил газовый баллончик внутрь автомобиля, в котором находилась семья. В результате этого инцидента, произошедшего на минувшей неделе, пострадали отец, мать, бабушка и четырехмесячный младенец, находившиеся в машине.

Пострадавшие нуждались в медицинской помощи из-за боли в глазах, временной потери зрения и удушья. Они были вынуждены покинуть машину, стоявшую посреди дороги, подвергая свою жизнь опасности из-за проезжавшего транспорта.

Полиция установила личность подозреваемого, вскоре он был задержан. В ходе расследования выяснилось, что он привлекался к ответственности по преступлениям, связанным с насилием и нарушениями правил дорожного движения.

Против него подано обвинительное заключение, ему вменяется нападение, повлекшее причинение вреда здоровью, угрозы, неосторожное вождение и пересечение сплошной разделительной линии. Прокуратура также подала просьбу о содержании обвиняемого под стражей из-за его опасности для общества и уголовного прошлого.