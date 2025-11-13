Герцог выступил против закрытия "Галей ЦАХАЛ". Кац предложил ему создать президентское радио
Министр обороны Израиля Израэль Кац резко отреагировал на заявление президента Ицхака Герцога, выступившего против закрытия радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
По словам окружения министра, Кац заявил, что "если президент – любитель радиостанций, пусть создаст себе одну в резиденции президента", пишет Ynet. При этом было подчеркнуто, что данный вопрос в исключительной компетенции правительства.
Кац намерен вынести проект решения о закрытии "Галей ЦАХАЛ" на утверждение правительства в ближайшие недели.
12 ноября министр обороны объявил, что, в соответствии с рекомендациями созданной им комиссии, он принял решение о прекращении вещания армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ" с 1 марта 2026 года. При этом отмечалось, что музыкальная военная радиостанция "Гальгалац" продолжит работать "с сохранением своего облика и характера".
Это была 13-я комиссия, созданная для изучения будущего "Галей ЦАХАЛ" в той или иной конфигурации. Вопрос о ее закрытии впервые был поднят еще в 1953 году.
Для закрытия радиостанции будет создана рабочая группа, которая займется всеми аспектами, связанными с прекращением деятельности "Галей ЦАХАЛ", и в первую очередь – помощью работающим на радиостанции гражданским сотрудникам ЦАХАЛа.
По словам Каца, "Галей ЦАХАЛ" была создана правительством Израиля как военная станция, чтобы служить рупором и адресатом для солдат ЦАХАЛа и их семей, а не трибуной для высказывания политических мнений и нападок на ЦАХАЛ и военнослужащих. "Гражданская радиостанция, управляемая армией, является аномалией, не имеющей аналогов ни в одной демократической стране мира", – подчеркнул министр.
В ответ на заявление Каца Организация журналистов и журналисток объявила, что "не позволит Исраэлю Кацу закрыть СМИ в Государстве Израиль", и что организация "будет бороться с этим безумным решением, пока оно не будет отменено"
Лидеры оппозиции также выступили с осуждением решения Каца.
Лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Решение о закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" в год выборов – это еще одна попытка изменить правила игры со стороны правительства, охваченного тревогой, которое боится критики и знает, что проиграет на выборах. Министр обороны должен заниматься обеспечением безопасности Израиля и призывом харедим, а не устранением любой критики".
Гади Айзенкот обвинил Каца в очередной попытке нанести удар по независимым СМИ, отметив, что в бытность начальником генштаба он сам выступал за выведение "Галей ЦАХАЛ" из ответственности армии и ее превращения в гражданскую структуру.
С похожим обвинением выступил и лидер "Демократим" Яир Голан, бывший замначальника генштаба, ранее выступавший за то, что "военнослужащие не должны заниматься гражданским вещанием, а сэкономленные деньги стоит направить на развитие общественного вещания".
Напомним, что в 2021 году Бени Ганц, занимавший тогда пост министра обороны, настаивал на закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" или передаче в другой формат вещания. Шломо Караи предлагал законопроект о приватизации "Галей ЦАХАЛ", который был отклонен.