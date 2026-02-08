"Эль-Аль" добавляет девять новых направлений

Национальный авиаперевозчик Израиля, компания "Эль-Аль", сообщила о начале полетов по девяти новым направлениям. Три из них находятся на Дальнем Востоке: Ханой во Вьетнаме, Сеул в Южной Корее и Манила на Филиппинах.

Продажа билетов на рейсы в Ханой начинается сегодня, а первый рейс состоится в октябре 2026 года, стоимость полета начинается с 899 долларов. Билеты в Сеул поступят в продажу в мае, а полеты начнутся в марте 2027 года. О полетах в Манилу будет объявлено дополнительно.

На этих маршрутах будет задействован самолет Boeing 787 Dreamliner в трехклассной компоновке.

"Сан-Дор", дочерняя компания "Эль-Аля", открывает шесть новых направлений: Копенгаген в Дании, Кальяри и Катанья на итальянской Сицилии, Загреб и Дубровник в Хорватии. Цены на билеты, в зависимости от точки назначения, будут колебаться от 339 долларов до 529 долларов.