Условия на пляжах Израиля: купание может быть опасным в выходные

В эти выходные, 13-15 ноября, температура в прибрежных районах будет близкой к среднесезонной. В пятницу усилится ветер, возможны довольно высокие волны, ожидаются дожди. Купание в пятницу-субботу может быть опасным.

Купальный сезон закончился. Спасателей на пляжах нет.

В настоящее время около восточного побережья Средиземного моря медузы встречаются редко. Чаще их встречают в южной части побережья, в районе Ашкелона-Ашдода.

На побережье Средиземного моря днем – 22-25 градусов по Цельсию. Временами дожди. При этом температура воды – 24-25 градусов. Высота волн – до 1,5 м.

В Эйлате днем – 26-29 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 21-27 градусов. Временами дожди. Волны до 0,7 м. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 23-35 градусов. Временами дожди. Волны до 0,7 м. Температура воды – 26 градусов.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.