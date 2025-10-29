Опрос "Решет-13": объединение арабских партий принесет им 15 мандатов

По данным опроса, проведенного по заказу 13-го телеканала, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" осталась бы крупнейшей фракцией Кнессета.

Места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Ликуд" – 27 мандатов, партия Баннета – 23, ШАС – 10, "Еш Атид" – 10, "Наш дом Израиль" – 10, "Оцма Иегудит" – 9, "Демократим" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 4, "Яшар" Гади Айзенкота – 4, "Ционут Датит" – 4.

Партии БАЛАД, "Кахоль-Лаван" и "Милуимниким" не преодолевают электоральный барьер и не попадают в Кнессет.

Таким образом, партии нынешней коалиции получают 57 мандатов, оппозиция – 54. При распределении голосов не учитывались мандаты блока ХАДАШ-ТААЛ и РААМ.

В случае, если Нафтали Беннет объединится с партией Гади Айзенкота, они получают 29 мандатов, партия "Ликуд" – 28. У партий нынешней коалиции 57 мандатов, у оппозиции – 54, у арабских партий – 10 мандатов.

В случае, если Айзенкот объединится с Лапидом, их блок набирает 13 мандатов. При этом сценарии "Ликуд" получает 28 мандатов, Беннет – 21. У партии нынешней коалиции 59 мандатов, у оппозиции 51. У арабских партий – 10 мандатов.

В случае объединения арабских партий РААМ, ХАДАШ-ТААЛ, БАЛАД, их блок получает 15 мандатов. При этом сценарии у "Ликуда" 25 мандатов, в Беннета – 22. У партий нынешней коалиции 54 мандата, у оппозиции 51, у арабских партий – 15.