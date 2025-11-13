Разрешено к публикации: глава "Лахав-433" генерал-майор Мени Биньямин был допрошен МАХАШ

Суд разрешил опубликовать имя высокопоставленного представителя полиции, который накануне был допрошен отделом внутренних расследований МАХАШ по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и обмане доверия.

Это генерал-майор Мени Биньямин, возглавляющий подразделение "Лахав-433". Детали подозрений все еще запрещены к публикации.

Ранее его имя в нарушение судебного запрета раскрыла депутат Кнессета от "Ликуда" Тали Готлиб, которая обвинила руководительницу МАХАШ Карин Бар-Менахем и юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару в сговоре и преследованиях высокопоставленного руководителя полиции.

Напомним, вечером 12 ноября СМИ сообщили о задержании высокопоставленного сотрудника полиции в звании генерал-майора. Он подозревается в обмане общественного доверия и злоупотреблении служебным положением.

После допроса он был освобожден с рядом ограничений: на девять дней ему запрещено появляться на рабочем месте и посещать другие отделения полиции, также запрещены контакты с заинтересованными лицами. Следователи МАХАШ также изъяли его смартфон.

Мировой суд в Иерусалиме наложил запрет на публикацию деталей этого дела и личности подозреваемого.

В израильской полиции в различное время звание генерал-майора имеют 15-20 человек. Это, как правило, командующие семью территориальными округами (Иерусалим, Тель-Авив, Центральный, Северный, Южный, Прибрежный, Иудея и Самария), командир пограничной полиции, заместитель генерального инспектора полиции и несколько руководителей управлений.