Опрос "Mаарива": скандалы последней недели не повлияли на расклад сил

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 26 мандатов, на один больше, чем неделю назад, однако соотношение сил между блоками не изменилось бы.

Партия "Беннет 2026" набирает 22 мандата, "Демократим" – 11 мандатов, "Еш Атид" – 10 мандатов, НДИ, ШАС и "Яшар! Им Айзенкот" – по 9, "Оцма Йегудит" и "Яадут а-Тора" – по 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Ционут Датит", "Кахоль Лаван", "Милуимниким" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.