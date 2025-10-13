x
Израиль

ХАМАС опубликовал список имен 20 освобождаемых заложников

время публикации: 13 октября 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 07:25
ХАМАС опубликовал список имен 20 освобождаемых заложников
AP Photo/Francisco Seco

Террористическая организация ХАМАС опубликовала имена 20 выживших заложников, которых планируется сегодня освободить и передать Израилю.

Список не отличается от публиковавшихся ранее. Порядок возвращения пока неясен.

1. Элькана Бухбут

2. Бар Куперштейн

3. Максим Харкин

4. Сегев Кальфон

5. Зив Берман

6. Гали Берман

7. Эйтан Горн

8. Давид Кунио

9. Ариэль Кунио

10. Матан Ангрест

11. Нимрод Коэн

12. Авинатан Ор

13. Алон Оэль

14. Йосеф Хаим Охана

15. Матан Ценгаукер

16. Эвьятар Давид

17. Гай Гильбоа-Далаль

18. Омри Миран

19. Ром Браславски

20. Эйтан Мор

