"Красный Крест" передал ЦАХАЛу тела четырех израильтян

Пресс-службы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности сообщили, что от представителей "Красного Креста" получены тела четырех израильтян. Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа сопровождают машины, доставляющие тела погибших на территорию Израиля. После этого они будут переданы в институт судебной медицины для проведения идентификации.

ЦАХАЛ обратился к общественности с просьбой проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.

До того как машины покинут сектор Газы, состоится военная церемония в память о погибших. Во время церемонии бойцы ЦАХАЛа накроют гробы израильскими флагами, отдадут им воинские почести и прочитают псалмы из "Теилим".

ХАМАС сообщил, что в течение сегодняшнего дня будут возвращены Израилю тела трех израильтян Гая Илуза, Йоси Шараби и Даниэля Переца, а также гражданина Непала Бипина Джоши.