Первую группу освобожденных заложников эвакуируют на вертолетах в больницы

Вертолеты ВВС ЦАХАЛа вылетели в больницы с освобожденными заложниками и членами их семей на борту.

Вернувшиеся заложники прошли первичное медицинское обследование и направляются в больницы, где встретятся с остальными членами своих семей и получат дальнейшее лечение, заявляет ЦАХАЛ.

Последние заложники, захваченные террористами 7.10, на свободе. Фоторепортаж