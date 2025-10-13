Первую группу освобожденных заложников эвакуируют на вертолетах в больницы
время публикации: 13 октября 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 12:29
Вертолеты ВВС ЦАХАЛа вылетели в больницы с освобожденными заложниками и членами их семей на борту.
Вернувшиеся заложники прошли первичное медицинское обследование и направляются в больницы, где встретятся с остальными членами своих семей и получат дальнейшее лечение, заявляет ЦАХАЛ.
