Речь Трампа в Кнессете: "После стольких лет войн регион спокоен"

В понедельник, 13 октября, президент США Дональд Трамп выступил с торжественной речью в Кнессете. "Заложники вернулись! Как же хорошо произносить эти слова", – сказал он.

"После стольких лет войн и угроз – сегодня регион спокоен", – отметил Трамп.

Он заявил об "историческом рассвете нового Ближнего Востока", сказав: "Мы стоим на пороге одного из величайших дипломатических достижений".

Американский президент подчеркнул, что нынешнего мирного соглашения не было бы без ударов по военным и ядерным объектам в Иране. Он выразил сомнение в том, что иранцы возобновят работу над ядерной программой.

Дональд Трамп отметил, что выбился из графика – его визит в Израиль затянулся дольше, чем было запланировано, а потому в Шарм аш-Шейхе он окажется со значительным опозданием. "Я туда отправлюсь, но с большим опозданием. К тому моменту, когда я прибуду, их, возможно, уже там не будет. Но мы все равно попробуем", – сказал Трамп.

Во время своей речи Трамп, говоря о Нетаниягу, обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу: "Может быть, вы помилуете его?.. Этого не было в заготовленном тексте моей речи, но я люблю этого человека. Нравится нам это или нет – сигары и шампанское – кого это вообще волнует?"

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отметил выдающуюся роль Трампа в возвращении заложников, которых удерживали террористы в Газе.

Премьер поблагодарил президента США за множество произраильских шагов – от переноса посольства в Иерусалим до поддержки Израиля в войне против ХАМАСа, Ирана и хуситов.

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид заявил в своей речи, обращаясь к Трампу: "Господин президент, вы спасли жизни наших заложников. Но вы спасли гораздо больше. Вы спасли души скорбящих, чьи близкие теперь будут преданы земле Израиля. Вы спасли тысячи солдат, которые больше не падут в бою. Вы спасли миллионы от ужасов войны. Вы спасли гораздо больше, чем одну жизнь, а каждая жизнь – это целый мир".