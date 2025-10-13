Пострадавшие в ДТП на 25-й трассе: 5-летняя девочка в критическом состоянии

На 25-й трассе, недалеко от перекрестка Дудаим, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали пять человек, наиболее тяжелые травмы получила 5-летняя девочка, ее состояние критическое.

Также в аварии травмы средней тяжести получила 41-летняя женщина. Еще три человека травмированы легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.