x
13 октября 2025
|
последняя новость: 23:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2025
|
13 октября 2025
|
последняя новость: 23:22
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пострадавшие в ДТП на 25-й трассе: 5-летняя девочка в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 13 октября 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 23:16
Пострадавшие в ДТП на 25-й трассе: 5-летняя девочка в критическом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На 25-й трассе, недалеко от перекрестка Дудаим, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали пять человек, наиболее тяжелые травмы получила 5-летняя девочка, ее состояние критическое.

Также в аварии травмы средней тяжести получила 41-летняя женщина. Еще три человека травмированы легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

ДТП в Нетивоте: пожилой мужчина в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

В Нетании автомобиль сбил девочку, ее состояние тяжелое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

ДТП в Рамат-Гане, тяжело травмирован мотоциклист