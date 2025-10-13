Тела четырех похищенных доставлены в институт судебной медицины

Тела четырех израильтян, возвращенных в рамках соглашения из сектора Газы, доставлены в институт судебной медицины для их идентификации.

Пресс-служба полиции сообщила, что судебно-медицинские эксперты и волонтеры из отдела стоматологической идентификации готовы в любой момент подключиться к экспертам института Абу-Кабир.

ХАМАС утверждает, что в течение сегодняшнего дня были возвращены Израилю тела трех израильтян Гая Илуза, Йоси Шараби и Даниэля Переца, а также гражданина Непала Бипина Джоши.