13 октября 2025
Израиль

Тела четырех похищенных доставлены в институт судебной медицины

Заложники
Полиция
время публикации: 13 октября 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 23:03
Тела четырех похищенных доставлены в институт судебной медицины
Тела четырех израильтян, возвращенных в рамках соглашения из сектора Газы, доставлены в институт судебной медицины для их идентификации.

Пресс-служба полиции сообщила, что судебно-медицинские эксперты и волонтеры из отдела стоматологической идентификации готовы в любой момент подключиться к экспертам института Абу-Кабир.

ХАМАС утверждает, что в течение сегодняшнего дня были возвращены Израилю тела трех израильтян Гая Илуза, Йоси Шараби и Даниэля Переца, а также гражданина Непала Бипина Джоши.

