Нетаниягу отказался от поездки в Шарм аш-Шейх из-за праздника Симхат-Тора

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что глава правительства не примет участия в "саммите мира", который пройдет в ближайшие часы в египетском Шарм аш-Шейхе. Причина этого – близость праздника Симхат-Тора.

"Глава правительства Биньямин Нетаниягу был приглашен президентом США Дональдом Трампом принять участие в конференции, которая пройдет в Шарм аш-Шейхе. Глава правительства поблагодарил президента, но сообщил, что не сможет принять участия из-за наступления праздника. Глава правительства поблагодарил президента за усилия по расширению мирных соглашений – мира сильных", – говорится в заявлении.

Как сообщают СМИ, Нетаниягу опасается, что его визит в Египет повлечет за собой кризис в отношениях с ультрарелигиозными партиями, который будет угрожать стабильности коалиции.

Отметим, что в заявлении канцелярии не упоминается президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси. Приглашение на конференцию стало результатом телефонного разговора, проведенного израильским и египетским лидерами в присутствии президента Трампа.