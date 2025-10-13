Трамп предложил Герцогу помиловать Нетаниягу: "Сигары и шампанское – кого это волнует?"
время публикации: 13 октября 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 15:23
Президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете, упомянул о расследованиях, которые ведутся против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, и обратился с трибуны к президенту Израиля Ицхаку Герцогу.
"Может быть, вы помилуете его?.. Этого не было в заготовленном тексте моей речи, но я люблю этого человека. Нравится нам это или нет – сигары и шампанское – кого это вообще волнует?" – сказал Трамп.
Отметим, что Трамп и ранее не раз высказывался по поводу того, что следует прекратить уголовное преследование Нетаниягу.
