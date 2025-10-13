x
13 октября 2025
Израиль

Трамп предложил Герцогу помиловать Нетаниягу: "Сигары и шампанское – кого это волнует?"

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 13 октября 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 15:23
Хаим Цах/GPO

Президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете, упомянул о расследованиях, которые ведутся против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, и обратился с трибуны к президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

"Может быть, вы помилуете его?.. Этого не было в заготовленном тексте моей речи, но я люблю этого человека. Нравится нам это или нет – сигары и шампанское – кого это вообще волнует?" – сказал Трамп.

Отметим, что Трамп и ранее не раз высказывался по поводу того, что следует прекратить уголовное преследование Нетаниягу.

Израиль
