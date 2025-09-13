x
13 сентября 2025
13 сентября 2025
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Возле штаба "Ликуда" в Петах-Тикве состоялась демонстрация протеста

время публикации: 13 сентября 2025 г., 22:48
Возле штаба "Ликуда" в Петах-Тикве состоялась демонстрация протеста
Пресс-служба полиции Израиля

Возле штаба партии "Ликуд" в Петах-Тикве состоялась демонстрация протеста.

Она проходила в тот момент, когда активисты партии, находившиеся на месте, отмечали приближение начала нового еврейского года.

Участники демонстрации поднимали плакаты с требованием немедленного возвращения заложников и пытались блокировать доступ активистам в здание.

Израиль
