Возле штаба "Ликуда" в Петах-Тикве состоялась демонстрация протеста

Возле штаба партии "Ликуд" в Петах-Тикве состоялась демонстрация протеста.

Она проходила в тот момент, когда активисты партии, находившиеся на месте, отмечали приближение начала нового еврейского года.

Участники демонстрации поднимали плакаты с требованием немедленного возвращения заложников и пытались блокировать доступ активистам в здание.