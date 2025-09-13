Возле штаба "Ликуда" в Петах-Тикве состоялась демонстрация протеста
время публикации: 13 сентября 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 22:48
Возле штаба партии "Ликуд" в Петах-Тикве состоялась демонстрация протеста.
Она проходила в тот момент, когда активисты партии, находившиеся на месте, отмечали приближение начала нового еврейского года.
Участники демонстрации поднимали плакаты с требованием немедленного возвращения заложников и пытались блокировать доступ активистам в здание.