Экономика

Государство заплатит 20 млн шекелей за каждый месяц досрочного пуска новой ветки трамвая в Гуш-Дане

время публикации: 08 декабря 2025 г., 13:39
Государство заплатит 20 млн шекелей за каждый месяц досрочного пуска новой ветки трамвая в Гуш-Дане
Dor Pazuelo/Flash90

Государственная компания НЕТА, отвечающая за управление строительством скоростного трамвая в Гуш-Дане, предложила подрядчику фиолетовой линии бонус в 20 млн шекелей за каждый месяц досрочного ввода линии в строй.

Подрядчик может получить до 60 миллионов шекелей, если обеспечит ввод линии в строй в апреле 2028 года вместо планового ввода в июне 2028 года.

Фиолетовая линия трамвая должна соединить восточные части Гуш-Дана через Рамат-Ган и Гиватаим с центром Тель-Авива. Линия рассчитана на перевозку 256 тысяч человек в день и включает 46 станций на маршруте протяженностью 27 км, пересекающем 6 разных муниципалитетов.

Следует отметить, что изначально линия должна была открыться в 2026 году, однако из-за войны реализация проекта сильно задержалась.

