Статистика популярных имен: Мухаммад все еще во главе рейтинга, но сдает позиции

Центральное статистическое бюро опубликовало список самых популярных имен, которые давали новорожденным в 2024 году.

Среди мальчиков и девочек, в целом, самым популярным именем стало имя Мухаммад, которое получили 2257 малышей, на втором месте Ариэль – так назвали 2169 детей, включая 1479 мальчиков и 620 девочек. На третьем месте имя Йосеф (Юсуф среди арабов): так назвали 2010 родившихся в Израиле детей, из них 1271 еврея получили имя Йосеф и 691 араба назвали Юсуф (на иврите оба имени пишутся одинаково). Четвертое место занимает Ори и Ури, его получили 1964 младенца, включая 1341 мальчика (из них 1320 евреев) и 623 девочки (из них 613 евреек). На пятом месте имя Давид – так назвали 1947 мальчиков, из них 1842 еврея.

Среди девочек-евреек самым популярным было имя Авигайль, которое получили 1437 новорожденных. На втором месте – Аяла (1182 девочки), и на третьем – Сара (1151 новорожденная еврейского сектора. Все популярные среди девочек в 2023 году имена остались в "первой десятке", наблюдались лишь незначительные изменения по рейтингу. В ТОП-10 имен для девочек-евреек в 2024 году вошли Авигайль, Аяла, Сара, Тамар, Майя, Эстер, Яэль, Ноа, Либи и Хана.

Среди мальчиков-евреев первое место занимает Давид: так назвали 1842 новорожденных в уходящем 2024 году, и это 2,7% новорожденных еврейского сектора. На втором месте имя Лави, которое получили 1518 новорожденных. В ЦСБ полагают, что это имя должно было увековечить воспоминания о войне с Ираном, которая получила название "А-Ам ке-Лави" – "Народ как лев". На третьем по популярности месте среди мальчиков-евреев имя Ариэль – 1479 малышей. ТОП-10 среди имен мальчиков в 2024 году выглядел так: Давид, Лави, Ариэль, Рафаэль, Ури/Ори, Йосеф, Ари, Моше, Иегуда, Авраам.

Среди мусульман самым популярным именем традиционно стал Мухаммад: в честь исламского пророка назвали 2257 мальчиков. Таким образом, оно стало еще и самым популярным именем для мальчиков по всей стране. Тем не менее, популярность этого имени идет на спад: в начале двухтысячных годов каждого седьмого новорожденного мусульманина называли Мухаммадом (15%), тогда как в 2024 году это имя получил каждый девятый новорожденный (11,4%). ТОП-10 мусульманских имен звучит так: Мухаммад, Юсуф, Ахмад, Адам, Омар, Али, Абед, Амир, Ибрагим, Санад.

Среди девочек-арабок самым популярным было имя Марьям, которое получили 566 малышек. На втором месте имя Ватин (340), далее следует Лин (282). ТОП-10 выглядит так: Марьям, Ватин, Лин, Масак, Шаам, Лиан, Мария, Малак, Мила, Силин.