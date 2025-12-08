Альбанезе о ситуации в Газе: "Первый геноцид, пробудивший мир"

Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе выступила на закрытии международной конференции в Дохе. Она назвала ситуацию на этих территориях апокалиптичной.

"Это не первый геноцид в истории человечества. Только за мою жизнь, он по меньшей мере третий, если не четвертый и пятый. Но это первый геноцид, пробудивший глобальное общественное сознание и вызвавший глобальный ответ. Палестина демонстрирует нам, что из себя представляет право сильного", – сказала Альбанезе.

По ее словам, несмотря на заключение перемирия, Израиль продолжает геноцид в Газе. "Это демонстрирует, как сила и безнаказанность разрушают международную систему", – цитирует ее иранский пропагандистский канал Press TV.

"Газа продемонстрировала лицемерие Запада. Однако Палестина подтолкнула глобальное пробуждение, движущей силой которого стала молодежь, рабочие, служащие, мобилизовавшиеся во всех странах бывшей колониальной системы – США, Европе и за их пределами", – заявила чиновница.

Она также осудила санкции, введенные против нее США и фактически лишившие ее доступа к международной финансовой системе: "Но у меня остались мое достоинство и мой голос. Я не буду молчать, пока в моих легких остается воздух".

О введении санкций против Альбанезе было объявлено 9 июля 2025 года. Госсекретарь США Марко Рубио написал, что причиной санкций стали "нелегитимные и постыдные усилия Альбанезе подвигнуть Международный уголовный суд к действиям против официальных лиц, компаний и руководства США и Израиля".