13 сентября 2025
13 сентября 2025
Пресс-служба полиции сообщила детали расследования теракта в кибуце Цуба

Полиция
Террористы
время публикации: 13 сентября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 19:38
Нож, изъятый у террориста
Пресс-служба полиции Израиля

Центральное подразделение Иерусалимского округа полиции со вчерашнего дня проводит широкомасштабные следственные действия в связи с терактом в кибуце Цуба. В результате теракта, осуществленного в пятницу, 12 сентября, пострадали двое мужчин, один из которых получил тяжелое ранение, второй – ранение средней тяжести.

Согласно данным следствия, террорист, житель лагеря беженцев Шуафат, работавший в отеле, взял кухонный нож в столовой и ранил им двух гостей. Террорист был схвачен на месте после того, как несколько гражданских лиц и полицейский, который отдыхал в гостинице, обезвредили его.

Крупные силы полиции, саперы и криминалисты, прибыв на место, собрали улики и опросили свидетелей. Террорист был передан для допроса службам безопасности, нож, которым он ранил двух человек, изъят полицейскими.

В субботу, 13 сентября, вечером, следователи попросят суд продлить срок содержания террориста под стражей. Кроме того, полиция попросит продлить арест еще одного подозреваемого, который был задержан накануне по подозрению в причастности к теракту.

Накануне в лагере беженцев Шуафат, в ходе операции, проводимой бойцами пограничной полиции (МАГАВ) в доме террориста, был открыт огонь по подозреваемому, который пытался скрыться.

Подозреваемый был ранен и задержан.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
