13 сентября 2025
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Израиль

Опечатаны дома двух террористов, осуществивших теракт на перекрестке Рамот

Террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 сентября 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 19:48

Бойцы бригады "Биньямин" конфисковали и опечатали дома двух террористов, убивших шесть израильтян 8 сентября в Иерусалиме на перекрестке Рамот. Одновременно с этим службы безопасности готовят процедуру по сносу домов.

Ранее сообщалось, что теракт совершили Мутана Умар из деревни Аль-Кубайбэ и Мухаммад Таха из деревни Катана, студенты университета "Бир Зейт". Их имена подтверждены в отчетах ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Израиль
