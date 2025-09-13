Опечатаны дома двух террористов, осуществивших теракт на перекрестке Рамот
время публикации: 13 сентября 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 19:48
Бойцы бригады "Биньямин" конфисковали и опечатали дома двух террористов, убивших шесть израильтян 8 сентября в Иерусалиме на перекрестке Рамот. Одновременно с этим службы безопасности готовят процедуру по сносу домов.
Ранее сообщалось, что теракт совершили Мутана Умар из деревни Аль-Кубайбэ и Мухаммад Таха из деревни Катана, студенты университета "Бир Зейт". Их имена подтверждены в отчетах ЦАХАЛа и ШАБАКа.