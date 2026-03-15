Победный бросок Дончича. Достижение Уэстбрука. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в овертайме дожал "Денвер" 127:125.

Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардс 111:100

Джейсон Тейтум (Бостон), недавно вернувшийся в строй, сделал второй "дабл-дабл" в сезоне (20 + 14 подборов).

Майами Хит - Орландо Мэджик 117:121

В этом сезоне "Орландо" пять раз победил "Майами".

Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс 127:125 (овертайм)

Основное время 118:118.

Лука Дончич забросил победный бросок за полсекунды до конца овертайма. Он сделал "трипл-дабл" (30 + 11 подборов + 13 передач).

Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 109:118

Рассел Уэстбрук (Сакраменто) сделал 209-й "трипл-дабл" (12 + 12 подборов + 10 передач).