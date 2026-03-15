Победный бросок Дончича. Достижение Уэстбрука. Результаты матчей НБА
время публикации: 15 марта 2026 г., 12:38 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 12:38
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в овертайме дожал "Денвер" 127:125.
Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардс 111:100
Джейсон Тейтум (Бостон), недавно вернувшийся в строй, сделал второй "дабл-дабл" в сезоне (20 + 14 подборов).
Майами Хит - Орландо Мэджик 117:121
В этом сезоне "Орландо" пять раз победил "Майами".
Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс 127:125 (овертайм)
Основное время 118:118.
Лука Дончич забросил победный бросок за полсекунды до конца овертайма. Он сделал "трипл-дабл" (30 + 11 подборов + 13 передач).
Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 109:118
Рассел Уэстбрук (Сакраменто) сделал 209-й "трипл-дабл" (12 + 12 подборов + 10 передач).
