Иранский оперштаб обвинил Трампа в "пиратстве"

Начальник штаба объединенного командования иранских сил "Хатам аль-Анбия" резко осудил объявленную президентом США Дональдом Трампом блокаду в Ормузском проливе, назвав ее "незаконной" и "актом пиратства". Он заявил также, что Иран введет "постоянный механизм контроля над Ормузом" в связи с существующими угрозами.

Это заявление прозвучало на фоне резкого обострения после провала американо-иранских переговоров в Исламабаде. После завершения консультаций Вашингтон объявил о начале морской блокады всех судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, а Центральное командование США (CENTCOM) уточнило, что мера вступает в силу 13 апреля (с 17:00 по израильскому времени).

В Тегеране дали понять, что рассматривают американские действия как нарушение действующего прекращения огня и как посягательство на свободу судоходства в одном из важнейших для мировой торговли проливов. Напомним, что в течение полутора месяцев, во время войны с Израилем и США, иранские вооруженные силы блокировали Ормузский пролив для гражданских судов и атаковали многие суда, которые считали относящимися к "враждебным" странам.