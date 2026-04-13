x
13 апреля 2026
|
последняя новость: 10:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранский оперштаб обвинил Трампа в "пиратстве"

Война с Ираном
Дональд Трамп
Иран
КСИР
время публикации: 13 апреля 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 10:39
AP Photo/Vahid Salemi

Начальник штаба объединенного командования иранских сил "Хатам аль-Анбия" резко осудил объявленную президентом США Дональдом Трампом блокаду в Ормузском проливе, назвав ее "незаконной" и "актом пиратства". Он заявил также, что Иран введет "постоянный механизм контроля над Ормузом" в связи с существующими угрозами.

Это заявление прозвучало на фоне резкого обострения после провала американо-иранских переговоров в Исламабаде. После завершения консультаций Вашингтон объявил о начале морской блокады всех судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, а Центральное командование США (CENTCOM) уточнило, что мера вступает в силу 13 апреля (с 17:00 по израильскому времени).

В Тегеране дали понять, что рассматривают американские действия как нарушение действующего прекращения огня и как посягательство на свободу судоходства в одном из важнейших для мировой торговли проливов. Напомним, что в течение полутора месяцев, во время войны с Израилем и США, иранские вооруженные силы блокировали Ормузский пролив для гражданских судов и атаковали многие суда, которые считали относящимися к "враждебным" странам.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
