Израиль

ШАБАК передал суду заключение: Нетаниягу не может давать показания из-за угрозы его безопасности

время публикации: 12 апреля 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 21:21
ШАБАК передал суду заключение: Нетаниягу не может давать показания из-за угрозы его безопасности
Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) передала окружному суду заключение по вопросу о даче показаний премьер-министром Биньямином Нетаниягу. По данным 13-го телеканала, глава ШАБАКа Давид Зини распорядился направить документ, в котором говорится, что Нетаниягу не может давать показания в период перемирия из соображений его личной безопасности. В частности, потому что он не должен длительное время находиться в заранее известном публике месте.

Издание "Гаарец" отмечает, что такое происходит не первый раз. В декабре 2024 года канцелярия премьера обратилась к тогдашнему главе ШАБАКа Ронену Бару с просьбой подготовить аналогичное заключение, которое позволило бы Нетаниягу не появляться в суде. Бар тогда отказал, и, по его словам, именно этот отказ испортил отношения между ним и премьером.

