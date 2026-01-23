72-летний мужчина погиб, захлебнувшись во время купания в Мертвом море

Мужчина в возрасте 72 лет скончался в результате несчастного случая: по всей видимости, он захлебнулся, купаясь в Мертвом море. К моменту прибытия бригады "Маген Давид Адом" мужчина лежал на берегу без сознания, у него не было пульса, и он не дышал.

Фельдшеры и парамедики МАДА начали активную реанимацию, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию и медикаментозное лечение. Их усилия оказались напрасными, и после длительной реанимации они были вынуждены констатировать смерть мужчины.