x
23 января 2026
|
последняя новость: 12:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2026
|
23 января 2026
|
последняя новость: 12:13
23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

72-летний мужчина погиб, захлебнувшись во время купания в Мертвом море

Мада
Мертвое море
Погибшие
время публикации: 23 января 2026 г., 11:45 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 11:51
72-летний мужчина погиб, захлебнувшись во время купания в Мертвом море
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте 72 лет скончался в результате несчастного случая: по всей видимости, он захлебнулся, купаясь в Мертвом море. К моменту прибытия бригады "Маген Давид Адом" мужчина лежал на берегу без сознания, у него не было пульса, и он не дышал.

Фельдшеры и парамедики МАДА начали активную реанимацию, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию и медикаментозное лечение. Их усилия оказались напрасными, и после длительной реанимации они были вынуждены констатировать смерть мужчины.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2025

На стройке возле отелей Мертвого моря погиб рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2024

Печальная статистика купального сезона: за лето утонули 54 человека
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2023

В районе гостиниц Мертвого моря при купании умерла пожилая женщина