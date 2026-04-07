В Кафр-Кане застрелен подросток

В Кафр-Кане из огнестрельного оружия убит подросток (примерно 16 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что раненый умер до приезда "скорой".

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск причастных к убийству.

С начала года в Израиле было совершено 87 убийств, в 77 случаях их жертвами были представители арабского сектора.