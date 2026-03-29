Насилие в арабском секторе: за 88 дней года убиты 79 человек

Смерть 53-летнего жителя Лода, который был застрелен в воскресенье утром в Рахате, стала 79-м случаем убийств в арабском секторе с начала 2026 года. Полиция называет это преступление криминальным и отмечает, что погибший конфликтовал с преступными кланами в Лоде.

Как сообщает "Гаарец", за 88 дней года были убиты 79 человек, что говорит примерно об одном убийстве в день.

Накануне в Яффо был застрелен мужчина в возрасте около 50 лет, на прошлой неделе в местном совете Рейне была убита 35-летняя женщина.