Насилие в арабском секторе: за 88 дней года убиты 79 человек
время публикации: 29 марта 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 12:43
Смерть 53-летнего жителя Лода, который был застрелен в воскресенье утром в Рахате, стала 79-м случаем убийств в арабском секторе с начала 2026 года. Полиция называет это преступление криминальным и отмечает, что погибший конфликтовал с преступными кланами в Лоде.
Как сообщает "Гаарец", за 88 дней года были убиты 79 человек, что говорит примерно об одном убийстве в день.
Накануне в Яффо был застрелен мужчина в возрасте около 50 лет, на прошлой неделе в местном совете Рейне была убита 35-летняя женщина.
Ссылки по теме