Возле Бейт-Лехема застрелен араб из Иерусалима, палестинцы обвиняют в убийстве израильтян

Возле Бейт-Лехема выстрелом в голову был убит житель одного из арабских кварталов Иерусалима.

Палестинские источники утверждают, что мужчина был застрелен израильтянами, которые прошлой ночью возвели форпост в зоне А, находящейся под полным контролем Палестинской автономии.

По словам палестинцев, после возведения форпоста на место прибыли силы ЦАХАЛа для его эвакуации и именно тогда был сделан выстрел, которым был убит мужчина.

Полиция сообщила о проведении расследования.