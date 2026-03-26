Возле Бейт-Лехема застрелен араб из Иерусалима, палестинцы обвиняют в убийстве израильтян
время публикации: 26 марта 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 20:05
Возле Бейт-Лехема выстрелом в голову был убит житель одного из арабских кварталов Иерусалима.
Палестинские источники утверждают, что мужчина был застрелен израильтянами, которые прошлой ночью возвели форпост в зоне А, находящейся под полным контролем Палестинской автономии.
По словам палестинцев, после возведения форпоста на место прибыли силы ЦАХАЛа для его эвакуации и именно тогда был сделан выстрел, которым был убит мужчина.
Полиция сообщила о проведении расследования.
Ссылки по теме