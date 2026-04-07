В Лоде в криминальном инциденте убит мужчина

На улице Клаузнер в Лоде в результате криминального инцидента был смертельно ранен мужчина (примерно 42 лет). Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что раненый скончался до приезда "скорой".

Полиция сообщила о задержании трех подозреваемых, жителей Рамле. У задержанных обнаружено оружие, из которого, по всей видимости, было совершено убийство.

С начала года в Израиле было совершено 86 убийств, в 76 случаях их жертвами были представители арабского сектора.