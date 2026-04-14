Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Боец ЯСАМ обвиняется в нападении на водительницу автобуса

Полиция
МАХАШ
время публикации: 14 апреля 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 15:04
Боец ЯСАМ обвиняется в нападении на водительницу автобуса
Yonatan Sindel/Flash90

Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) подал в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против бойца спецподразделения полиции ЯСАМ. Он обвиняется в нападении, причинении телесных повреждений и воспрепятствовании правосудию.

По материалам обвинительного заключения, 28 декабря 2024 года во время обычного патрулирования в Иерусалиме группа сотрудников ЯСАМ, в которую входил и обвиняемый, присоединилась к преследованию двумя бойцами МАГАВ двух подростков, которые вошли в автобус на центральной автобусной станции города.

Водитель автобуса открыла двери автобуса полицейским и бойцам МАГАВ, которые задержали подростков и вывели их из автобуса. После этого обвиняемый приказал водителю заглушить двигатель автобуса и передать ему ключи, однако она отказалась.

В ответ обвиняемый набросился на водителя и силой вытащил ее из автобуса, таща ее за куртку и головной убор. Затем он швырнул женщину на землю, ударил ее кулаком и покинул место, оставив женщину лежащей на земле. В результате инцидента пострадавшей были причинены травмы и гематомы на различных частях тела.

Позднее обвиняемый также составил служебный рапорт, в котором не сообщил о произошедшем. Боец ЯСАМ обвиняется в нападении и действиях с намерением воспрепятствовать судебному разбирательству, поскольку он скрыл существенные детали в служебном рапорте.

