13-летний подросток во время поездки в автобусе поджег волосы пассажирки

Сотрудники полиции задержали 13-летнего подростка, который напал на женщину в возрасте около 60 лет в Нетании: во время поездки в автобусе подросток поджог волосы пассажирки при помощи зажигалки, после чего предупредил о "пожаре" других пассажиров и отошел от места преступления.

При помощи видеозаписи происшествия, снятой установленными в автобусе камерами внутреннего наблюдения, личность нарушителя установлена, собрана доказательная база для дальнейшего разбирательства.

После допроса полиции суд продлил срок задержания несовершеннолетнего на три дня. Полиция продолжает проверять обстоятельства инцидента и оценивать тяжесть содеянного, пострадавшей женщине и самому подростку оказывают помощь психологи.