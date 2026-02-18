x
время публикации: 18 февраля 2026 г., 13:16 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 13:16
13-летний подросток во время поездки в автобусе поджег волосы пассажирки
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции задержали 13-летнего подростка, который напал на женщину в возрасте около 60 лет в Нетании: во время поездки в автобусе подросток поджог волосы пассажирки при помощи зажигалки, после чего предупредил о "пожаре" других пассажиров и отошел от места преступления.

При помощи видеозаписи происшествия, снятой установленными в автобусе камерами внутреннего наблюдения, личность нарушителя установлена, собрана доказательная база для дальнейшего разбирательства.

После допроса полиции суд продлил срок задержания несовершеннолетнего на три дня. Полиция продолжает проверять обстоятельства инцидента и оценивать тяжесть содеянного, пострадавшей женщине и самому подростку оказывают помощь психологи.

Израиль
