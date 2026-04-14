Годовалого младенца нашли в Модиине без признаков жизни, его удалось реанимировать

Экстренные службы были вызваны в дом в Модиин-Илите в связи с тем, что годовалого младенца обнаружили без сознания. По словам парамедика МАДА, к их приезду малыш не дышал, у него не было пульса.

Медики провели реанимацию с использованием современных средств, им удалось запустить сердце ребенка. В тяжелом состоянии малыша увезли на машине интенсивной терапии в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.