Смотрич объявил о строительстве в зоне E1. Госдепартамент США поддержал Израиль

В четверг, 14 августа, министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что Израиль согласовал с администрацией Трампа план строительства в зоне E1, который находился в замороженном состоянии в течение 20 лет.

На пресс-конференции, проходившей в Маале-Адумим, Смотрич заявил, что этот план сделает невозможным создание палестинского государства, так как строительство в этой зоне фактически разделит Западный берег на две части, вклинившись между Рамаллой и Бейт-Лехемом.

Зона Е1 – это территория площадью в 12 кв.км. между Иерусалимом и Маале-Адумим, большая часть которой не заселена. Территория находится в зоне С, под юрисдикцией мэрии Маале-Адумим.

"Это сионизм в лучшем его виде – строительство, обустройство и укрепление нашего суверенитета на Земле Израиля. Эта реальность окончательно похоронит идею палестинского государства, потому что признавать будет нечего", – заявил Смотрич.

Согласно плану, который пока не одобрен Всеизраильским советом по планированию и строительству, в зоне E1 планируется построить 3401 единицу жилья.

Израильская организация "Шалом Ахшав" распространила заявление, в котором говорится, что "правительство на полной скорости ведет Израиль к пропасти".

Против строительства выступает палестинская администрация, которую поддерживают арабские страны.