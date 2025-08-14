Массовая акция протеста против арестов ультрарелигиозных уклонистов у тюрьмы №10

В четверг вечером возле военной базы "Бейт-Лид", где размещается военная тюрьма №10, в которой содержатся пятеро арестованных за неявку по повестке о призыве ультрарелигиозных молодых людей, проходит массовая акция протеста "харедим".

Призывы принять участие в демонстрации были опубликованы накануне в ряде изданий ультраортодоксального сектора: читателей убеждали прийти поддержать "преследуемых властями за изучение Торы".

Днем ранее на этом же месте состоялась подобная акция протеста, участники которой спародировали информационную кампанию движения за заключение сделки по освобождению заложников: портреты дезертиров были напечатаны на плакатах со слоганом "Верните их домой сейчас!"

Участники протеста называли задержанных уклонистов "заложниками" и требовали немедленно "положить конец этому аду" и освободить их "немедленно".