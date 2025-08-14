x
14 августа 2025
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 20:04
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Массовая акция протеста против арестов ультрарелигиозных уклонистов у тюрьмы №10

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 14 августа 2025 г., 20:04 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 20:08
Массовая акция протеста против арестов ультрарелигиозных уклонистов у тюрьмы №10
Chaim Goldberg/ Flash90

В четверг вечером возле военной базы "Бейт-Лид", где размещается военная тюрьма №10, в которой содержатся пятеро арестованных за неявку по повестке о призыве ультрарелигиозных молодых людей, проходит массовая акция протеста "харедим".

Призывы принять участие в демонстрации были опубликованы накануне в ряде изданий ультраортодоксального сектора: читателей убеждали прийти поддержать "преследуемых властями за изучение Торы".

Днем ранее на этом же месте состоялась подобная акция протеста, участники которой спародировали информационную кампанию движения за заключение сделки по освобождению заложников: портреты дезертиров были напечатаны на плакатах со слоганом "Верните их домой сейчас!"

Участники протеста называли задержанных уклонистов "заложниками" и требовали немедленно "положить конец этому аду" и освободить их "немедленно".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 13 августа 2025

Сотни раввинов проведут массовую молитву против призыва "харедим"