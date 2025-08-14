x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннелей "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 14 августа 2025 г., 21:48 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 21:48
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннелей "Хизбаллы" на юге Ливана
Ofer Zidon/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана, в том числе по нескольким подземным объектам террористов.

По данным ливанских источников, Израиль атаковал в районе долины Баргаз, близ границы с Израилем.

Одновременно с этим появилась информация об ударах, наносимых ВВС ЦАХАЛа по целям на западе долины Бекаа, в десятках километрах от ливано-израильской границы.

