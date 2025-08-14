ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннелей "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана, в том числе по нескольким подземным объектам террористов.

По данным ливанских источников, Израиль атаковал в районе долины Баргаз, близ границы с Израилем.

Одновременно с этим появилась информация об ударах, наносимых ВВС ЦАХАЛа по целям на западе долины Бекаа, в десятках километрах от ливано-израильской границы.