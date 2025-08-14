Источники в Ливане: беспилотник ЦАХАЛа атаковал цель возле Айтаруна

Источники в Ливане сообщают, что беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Айтаруна, на юге страны.

На данный момент нет данных о пострадавших.

В среду, 13 августа, во время визита на позиции израильских сил в Ливане начальник Генштаба Эяль Замир сообщил, что после прекращения огня ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане более 240 боевиков, нанес более 600 авиаударов.