"Аль-Арабия": Израиль отклонил предложение посредников о "гуманитарной паузе" в Газе

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники передал, что Израиль отклонил предложение посредников о 48-часовом режиме прекращения огня в секторе Газы.

Вместе с тем источники, знакомые с ходом переговоров, отметили, что посредники продолжают оказывать давление на Израиль, чтобы добиться гуманитарной паузы в боевых действиях. Они также сообщили, что в Каире состоялась встреча палестинских фракций, включая ХАМАС, "Исламский джихад", НФОП и ФАТХ, на которых обсуждался ход переговоров с Израилем.

14 августа стало известно, что глава "Мосада" Давид Барнеа посетил Доху, где встречался с главой правительства Катара.