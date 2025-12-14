Внимание, розыск: пропал 56-летний Биньямин Сухман из Рамат-Гана
время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:57
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 56-летнего Биньямина Сухмана из Рамат-Гана, проживающего на улице Неве Йегошуа. В последний раз его видели 13 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.70, коротая борода, голубые глаза.
Описание одежды: серые брюки, черная куртка. Носит черную кипу.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.
Отметим, что тот же человек разыскивался в марте этого года. Тогда его вскоре нашли.