Израиль

Внимание, розыск: пропал 56-летний Биньямин Сухман из Рамат-Гана

время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:57
Внимание, розыск: пропал 56-летний Биньямин Сухман из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 56-летнего Биньямина Сухмана из Рамат-Гана, проживающего на улице Неве Йегошуа. В последний раз его видели 13 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, коротая борода, голубые глаза.

Описание одежды: серые брюки, черная куртка. Носит черную кипу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Отметим, что тот же человек разыскивался в марте этого года. Тогда его вскоре нашли.

