Ликвидированы два боевика "Хизбаллы" в разных районах Южного Ливана

В воскресенье утром ЦАХАЛ нанес два точечных удара по боевикам "Хизбаллы" в разных районах Южного Ливана, уничтожив двоих террористов менее чем за час.

В районе Ятара ВВС ЦАХАЛа и при наводке бойцов 91-й дивизии ликвидировали боевика, который занимался восстановлением террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

В Бинт-Джбейле был уничтожен местный представитель "Хизбаллы", отвечавший за поддержание связи между группировкой и жителями деревни по военным и экономическим вопросам. Он также занимался захватом частной собственности для нужд террористов.

В полдень ЦАХАЛ нанес удар по еще одному боевику "Хизбаллы", результаты этой операции проверяются.

Действия боевиков нарушали условия соглашения между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз Государству Израиль.