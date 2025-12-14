x
Ликвидированы два боевика "Хизбаллы" в разных районах Южного Ливана

время публикации: 14 декабря 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 17:12

В воскресенье утром ЦАХАЛ нанес два точечных удара по боевикам "Хизбаллы" в разных районах Южного Ливана, уничтожив двоих террористов менее чем за час.

В районе Ятара ВВС ЦАХАЛа и при наводке бойцов 91-й дивизии ликвидировали боевика, который занимался восстановлением террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

В Бинт-Джбейле был уничтожен местный представитель "Хизбаллы", отвечавший за поддержание связи между группировкой и жителями деревни по военным и экономическим вопросам. Он также занимался захватом частной собственности для нужд террористов.

В полдень ЦАХАЛ нанес удар по еще одному боевику "Хизбаллы", результаты этой операции проверяются.

Действия боевиков нарушали условия соглашения между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз Государству Израиль.

