14 декабря 2025
Израиль

Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на беременную женщину в Яффо

время публикации: 14 декабря 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 16:57
Пресс-служба полиции Израиля

В связи с инцидентом с нападением на женщину-водителя в Яффо, полиция предпринимает масштабные следственные действия для установления личностей и задержания подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи: если кто-либо знаком или может идентифицировать подозреваемых, изображенных на фото, просьба немедленно позвонить в полицию по телефону 100.

Напомним, преступление было совершено днем ранее. Согласно имеющемуся подозрению, в ходе спора, который возник между женщиной и несколькими подозреваемыми, они распылили ей в лицо перечный газ и скрылись с места происшествия.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в медицинский центр для получения помощи.

Сотрудники полиции ищут подозреваемых и проводят опрос свидетелей.

