Названо имя одного из террористов, напавших на евреев в пригороде Сиднея

Сайт News.com.au опубликовал имя одного из террористов, участвовавших в вооруженном нападении на участников массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея.

Показаны его водительские права на имя Навида Акрама, выданные полицией штата Новый Южный Уэльс.

Теракт на праздновании Хануки в пригороде Сиднея. Фоторепортаж

В воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Убиты не менее девяти человек, от 11 до 20 ранены. Один из террористов застрелен, другой тяжело ранен.

По данным News.com.au, среди убитых дети и полицейский.

Отмечается, что на одного из террористов напал гражданский, отнявший оружие и предотвративший новые убийства.

Судя по видео с дрона, обезоруженный и раненый террорист вернулся на пешеходный мост, с которого стрелял второй террорист, вскоре после этого был нейтрализован и второй стрелявший. Позже, когда стрельба прекратилась, на мост стали подниматься гражданские и полицейские.

Сайт News.com.au пишет: 18 раненых доставлены в больницы. Среди раненых по меньшей мере один ребенок.

Полиция штата Новый Южный Уэльс официально подтвердила: десять убитых, в их числе один из стрелявших, второй стрелок в критическом состоянии, 11 раненых, в их числе два офицера полиции.

Сведения о жертвах уточняются.

Судя по документальным кадрам, двое стрелков в черной одежде с длинноствольным оружием открыли огонь на пляже Бонди, где праздновали Хануку примерно 2000 людей из еврейской общины.

Полиция продолжает прочесывать район в поисках взрывных устройств. Есть неподтвержденная информация о том, что одно из них было заложено под пешеходным мостом, с которого стреляли террористы.