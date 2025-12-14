Пожар в Петах-Тикве, ребенок в критическом состоянии
время публикации: 14 декабря 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 08:53
Утром 14 декабря в Петах-Тикве на улице Зеэв Арлозоров в четырехэтажном жилом доме возник пожар. В результате пожара крайне тяжелые ожоги и отравление дымом получил 12-летний мальчик.
Легкие отравления дымом получили еще три человека.
Пострадавшие доставлены в больницы "Бейлинсон" и "Шарон". Состояние 12-летнего мальчика критическое.
Причины возгорания и другие обстоятельства происшествия уточняются.
Ссылки по теме