Пожар в Петах-Тикве, ребенок в критическом состоянии

Утром 14 декабря в Петах-Тикве на улице Зеэв Арлозоров в четырехэтажном жилом доме возник пожар. В результате пожара крайне тяжелые ожоги и отравление дымом получил 12-летний мальчик.

Легкие отравления дымом получили еще три человека.

Пострадавшие доставлены в больницы "Бейлинсон" и "Шарон". Состояние 12-летнего мальчика критическое.

Причины возгорания и другие обстоятельства происшествия уточняются.