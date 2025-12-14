x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 09:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 09:12
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожар в Петах-Тикве, ребенок в критическом состоянии

Мада
Петах-Тиква
Пожары
время публикации: 14 декабря 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 08:53
Пожар в Петах-Тикве, ребенок в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 14 декабря в Петах-Тикве на улице Зеэв Арлозоров в четырехэтажном жилом доме возник пожар. В результате пожара крайне тяжелые ожоги и отравление дымом получил 12-летний мальчик.

Легкие отравления дымом получили еще три человека.

Пострадавшие доставлены в больницы "Бейлинсон" и "Шарон". Состояние 12-летнего мальчика критическое.

Причины возгорания и другие обстоятельства происшествия уточняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Пожар в Кирьят-Малахи, погиб мужчина