Израиль

ДТП в Галилее, один из пострадавших в критическом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 14 декабря 2025 г., 15:14 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 15:17
ДТП в Галилее, один из пострадавших в критическом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Днем 14 декабря на 854-й дороге около съезда на Нахф (Галилея) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в медицинский центр "Галиль" в Нагарии направлен мужчина примерно 60 лет в критическом состоянии. Еще один человек получил легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
