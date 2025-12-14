ДТП в Галилее, один из пострадавших в критическом состоянии

Днем 14 декабря на 854-й дороге около съезда на Нахф (Галилея) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в медицинский центр "Галиль" в Нагарии направлен мужчина примерно 60 лет в критическом состоянии. Еще один человек получил легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.