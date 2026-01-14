Шесть демонстрантов задержаны возле штаба "Ликуда" в Тель-Авиве
время публикации: 14 января 2026 г., 17:14 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 17:14
Группа демонстрантов без предварительного согласования с полицей прибыла к зданию "Мецудат Зеэв" в Тель-Авиве, в котором находится штаб партии "Ликуд". Демонстранты были одеты как "катарские шейхи". Несколько человек проникли в здание штаба.
Полиция объявила акцию протеста незаконной. Шесть демонстрантов были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка и нанесении ущерба имуществу.
