Шесть демонстрантов задержаны возле штаба "Ликуда" в Тель-Авиве

Группа демонстрантов без предварительного согласования с полицей прибыла к зданию "Мецудат Зеэв" в Тель-Авиве, в котором находится штаб партии "Ликуд". Демонстранты были одеты как "катарские шейхи". Несколько человек проникли в здание штаба.

Полиция объявила акцию протеста незаконной. Шесть демонстрантов были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка и нанесении ущерба имуществу.