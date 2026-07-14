Тали Готлиб приказала начальнику Генштаба "знать свое место" и призвала его уволить

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") весьма эмоционально отреагировала на письмо начальника Генштаба ЦАХАЛа с критикой проводимого коалицией закона, замораживающего судебное преследование ультрарелигиозных уклонистов.

В своем "твите" Тали Готлиб написала: "Начальник Генштаба Эяль Замир, предлагаю тебе знать свое место! Знать свое место! Разумеется, я не угрожаю, поскольку не обладаю такими полномочиями. Но твое позорное письмо, направленное вчера, требует твоего увольнения".

"Ты осмелился выйти на политическое поле и тем самым подорвать моральный дух наших солдат и граждан Израиля, словно один из депутатов оппозиции. Я бы уволила тебя без малейших колебаний. И чем скорее, тем лучше", – заявила Готлиб.

Напомним, накануне генерал-лейтенант Эяль Замир указал, что принятие этого закона не приведет к увеличению численности личного состава в ближайшей перспективе и лишь создаст стимул уклоняться от призыва.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что внесенная в разгар войны на нескольких фронтах законодательная инициатива крайне негативно влияет на способность армии выполнять боевые задачи. Прежде всего, принятие этого закона подорвет доверие тех, кто проходит военную службу, настаивает Замир. Кроме того, оно не принесет пользу армии и отвлечет ресурсы в военное время.

Речь идет о законопроекте, получившем название "закон об интеграции учащихся йешив". В соответствии с законопроектом аресты учащихся йешив будут приостановлены до ноября 2026 года. Это освобождение имеет статус административного распоряжения. В том случае, если до ноября не будет создано новое правительство, действие распоряжения будет продлено еще на три месяца.