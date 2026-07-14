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Израиль

Гидеон Саар: Израиль готов вывести войска из двух районов на юге Ливана

Израиль
Ливан
МИД
Гидеон Саар
время публикации: 14 июля 2026 г., 17:55 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 17:55
Гидеон Саар: Израиль готов вывести войска из двух районов на юге Ливана
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль готов вывести войска из двух районов на юге Ливана. Его заявление прозвучало перед новым раундом израильско-ливанских переговоров, которые пройдут в Риме.

Речь идет о территориях, которые, согласно рамочному соглашению, после ухода ЦАХАЛа должны перейти под контроль армии Ливана.

"Мы готовы приступить к реализации договоренностей по этим двум пилотным районам. Надеюсь, что нынешний раунд переговоров позволит добиться прогресса", – сказал Саар на встрече с министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой в Иерусалиме.

Двухдневные переговоры проходят при посредничестве США. Израильскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер.

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