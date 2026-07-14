Гидеон Саар: Израиль готов вывести войска из двух районов на юге Ливана

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль готов вывести войска из двух районов на юге Ливана. Его заявление прозвучало перед новым раундом израильско-ливанских переговоров, которые пройдут в Риме.

Речь идет о территориях, которые, согласно рамочному соглашению, после ухода ЦАХАЛа должны перейти под контроль армии Ливана.

"Мы готовы приступить к реализации договоренностей по этим двум пилотным районам. Надеюсь, что нынешний раунд переговоров позволит добиться прогресса", – сказал Саар на встрече с министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой в Иерусалиме.

Двухдневные переговоры проходят при посредничестве США. Израильскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер.