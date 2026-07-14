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Ближний Восток

Ударами США повреждена электростанция на острове Киш, население попросили экономить электричество

Война с Ираном
Иран
США
время публикации: 14 июля 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 17:37
Ударами США повреждена электростанция на острове Киш, население попросили экономить электричество
Wikipedia.org. Фото: Hossein Tahavouri/Tasnim News Agency

Часть электростанции на иранском острове Киш повреждена в результате американского удара, нанесенного утром во вторник. Об этом сообщила компания Kish Water and Power.

Компания призвала жителей острова экономно расходовать электроэнергию. Масштаб повреждений и возможные перебои в энергоснабжении не уточняются.

Ближний Восток
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