Ударами США повреждена электростанция на острове Киш, население попросили экономить электричество
время публикации: 14 июля 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 17:37
Часть электростанции на иранском острове Киш повреждена в результате американского удара, нанесенного утром во вторник. Об этом сообщила компания Kish Water and Power.
Компания призвала жителей острова экономно расходовать электроэнергию. Масштаб повреждений и возможные перебои в энергоснабжении не уточняются.
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