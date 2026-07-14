Ударами США повреждена электростанция на острове Киш, население попросили экономить электричество

Часть электростанции на иранском острове Киш повреждена в результате американского удара, нанесенного утром во вторник. Об этом сообщила компания Kish Water and Power.

Компания призвала жителей острова экономно расходовать электроэнергию. Масштаб повреждений и возможные перебои в энергоснабжении не уточняются.