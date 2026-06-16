x
16 июня 2026
|
последняя новость: 17:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 17:24
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В поселке Ор а-Нер погиб рабочий при проведении ремонтных работ

время публикации: 16 июня 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 16:17
В поселке Ор а-Нер погиб рабочий при проведении ремонтных работ
Фото NEWSru.co.il

В поселке Ор а-Нер, недалеко от границы с Газой, погиб рабочий (примерно 46 лет), упав с большой высоты во время проведения ремонтных работ. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что обнаружили пострадавшего, получившего черепно-мозговую травму, без сознания, без пульса и без дыхания.

Бригада "скорой" сообщила, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом и была констатирована смерть мужчины.

Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства инцидента.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook