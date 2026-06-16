В поселке Ор а-Нер погиб рабочий при проведении ремонтных работ
время публикации: 16 июня 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 16:17
В поселке Ор а-Нер, недалеко от границы с Газой, погиб рабочий (примерно 46 лет), упав с большой высоты во время проведения ремонтных работ. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что обнаружили пострадавшего, получившего черепно-мозговую травму, без сознания, без пульса и без дыхания.
Бригада "скорой" сообщила, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом и была констатирована смерть мужчины.
Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства инцидента.