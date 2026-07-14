СМИ: Нетаниягу склоняется к тому, чтобы не избирать госконтролера до выборов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу склоняется к тому, чтобы не проводить повторное голосование по назначению государственного контролера.

Как сообщают некоторые СМИ, причиной этого является опасение Нетаниягу, что ему не удастся получить вторично большинство для назначения на должность Михаэля Равелло. Главное опасение Нетаниягу вызывает возможный отказ ультраортодоксальных партий голосовать за Равелло.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжают колебаться. Есть те, кто выступают за проведение голосования даже ценой возможного поражения Михаэля Равелло, есть те, кто настаивают на отказе от повторного голосования, несмотря на то, что начиная с 3 июля, в Израиле нет государственного контролера.

Напомним, что предыдущий государственный контролер Матаниягу Энгельман завершил каденцию 3 июля. Закон о государственном контролере не предусматривает должности исполняющего обязанности государственного контролера.

Если голосование не состоится, то государственный контролер будет избран только после начала работы Кнессета 26-го созыва и формирования новой коалиции.